УЕФА изобразил Крым как часть Украины во время презентации нового логотипа Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на карте, на которой изображены страны-участницы Евро-2024, представил Крым как территорию Украины.

Чемпионат Европы по футболу в 2024 году пройдёт в Германии. На проведение турнира также претендовала Турция. Ранее УЕФА представил бренд чемпионата Европы по футболу 2024 года.



Матчи чемпионата Европы 2024 года будут проходить в Берлине, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте. Отметим, что в 1988 году в Германии уже проходил чемпионат Европы. Также там проводились чемпионаты мира — в 1974 и 2006 годах.



В чемпионате Европы 2024 года (17-е по счёту первенство) примут участие 24 команды. Во время этого Евро должны быть задействованы 10 стадионов.