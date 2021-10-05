УЕФА изобразил Крым как часть Украины во время презентации нового логотипа Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на карте, на которой изображены страны-участницы Евро-2024, представил Крым как территорию Украины.
Чемпионат Европы по футболу в 2024 году пройдёт в Германии. На проведение турнира также претендовала Турция. Ранее УЕФА представил бренд чемпионата Европы по футболу 2024 года.
Матчи чемпионата Европы 2024 года будут проходить в Берлине, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте. Отметим, что в 1988 году в Германии уже проходил чемпионат Европы. Также там проводились чемпионаты мира — в 1974 и 2006 годах.
В чемпионате Европы 2024 года (17-е по счёту первенство) примут участие 24 команды. Во время этого Евро должны быть задействованы 10 стадионов.
- 5 октября 2021
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