Роберто Манчини: мы хотим продлить нашу беспроигрышную серию

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча с командой Испании в рамках полуфинала Лиги наций.

«В среду мы хотим продлить нашу беспроигрышную серию и выйти в финал. Наша цель — сделать так, чтобы эта серия продолжалась как можно дольше. Это важный турнир для нас. Остались четыре замечательные команды, и даже если бы у нас не было так много времени на подготовку, я думаю, что эти две игры могут здорово помочь нам в нашем росте.



Испания сыграла с нами свой лучший матч на Евро-2020. Они доставили нам массу проблем во владением мячом, но в этом смысле они мастера. Нам пришлось нелегко, даже при том, что у команд было примерно одинаковое количество моментов за игру. Мы должны сыграть на самом высоком уровне», — цитирует Манчини официальный сайт УЕФА.