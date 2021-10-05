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Роберто Манчини: мы хотим продлить нашу беспроигрышную серию

Роберто Манчини: мы хотим продлить нашу беспроигрышную серию
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча с командой Испании в рамках полуфинала Лиги наций.

«В среду мы хотим продлить нашу беспроигрышную серию и выйти в финал. Наша цель — сделать так, чтобы эта серия продолжалась как можно дольше. Это важный турнир для нас. Остались четыре замечательные команды, и даже если бы у нас не было так много времени на подготовку, я думаю, что эти две игры могут здорово помочь нам в нашем росте.

Испания сыграла с нами свой лучший матч на Евро-2020. Они доставили нам массу проблем во владением мячом, но в этом смысле они мастера. Нам пришлось нелегко, даже при том, что у команд было примерно одинаковое количество моментов за игру. Мы должны сыграть на самом высоком уровне», — цитирует Манчини официальный сайт УЕФА.

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