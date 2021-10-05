УЕФА начал расследование поведения детей, освиставших Камару на матче «Спарты»

УЕФА ведёт расследование поведения болельщиков на матче 2-го тура Лиги Европы с чешской «Спартой» (0:1).

В организации рассматривают поведение фанатов «Спарты» как дискриминационное. Напомним, полузащитник «Рейнджерс» Глен Камара был освистан детьми. На стадионе «Спарты» присутствовали 10 тысяч детей до 14 лет. Школьники освистывали игроков «Рейнджерс» ещё перед началом матча, когда футболисты преклоняли колено. Глен Камара подвергался обструкции при каждом касании мяча. Футболист покинул поле на 74-й минуте, так как получил две жёлтые карточки.

Трибуны арены «Дженерали» должны были закрыть для болельщиков после того, как в прошлом сезоне хавбек «Монако» Орельен Тчуамени подвергся расистским оскорблениям в матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. В итоге на трибуны пустили школьников.