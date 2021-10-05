Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смолов — Николичу: вы классный человек и тренер!

Смолов — Николичу: вы классный человек и тренер!
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал уход Марко Николича с поста главного тренера железнодорожников.

«Марко, спасибо за совместную работу! Вы классный человек и тренер! Успехов вам», — написал Смолов в «Инстаграме».

Сегодня, 5 октября, «Локомотив» и Марко Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с Николичем тренерский штаб команды также покидают Радойе Смилянич и Горан Басарич. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Лоськов.

Напомним, «Чемпионат» сообщал, что одним из кандидатов на пост нового тренера железнодорожников является бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско. Тедеско является креатурой технического директора «Локомотива» Томаса Цорна. Позднее источник, близкий к немецкому специалисту, сообщил, что Тедеско не пойдёт в «Локомотив». Также известно о кандидатуре тренера «Нюрнберга» Роберта Клауса.

Новость по теме
Жемалетдинов: Марко, спасибо, что всегда верил в меня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021