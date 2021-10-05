Луческу: в «Барселоне» каждый играл за Месси, а Лионель всего лишь ходил по полю

Тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о переходе форварда Лионеля Месси из «Барселоны» в «Пари-Сен-Жермен».
«Не знаю, на что рассчитывал Месси, но в 34 года нелегко перейти в другую команду и просто войти в коллектив. В «Барселоне» каждый играл за него, а Лионель всего лишь ходил по полю, потому что он не пробегал больше 8 км за игру. Но когда ему доставался мчс, он становился определяющим игроком. Ему разрешали это делать», – цитирует Луческу Telekomsport.
Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
- 6 октября 2021
-
00:27
-
00:25
-
00:10
-
00:09
- 5 октября 2021
-
23:58
-
23:43
-
23:40
-
23:40
-
23:27
-
23:18
-
23:10
-
22:58
-
22:55
-
22:47
-
22:40
-
22:32
-
22:31
-
22:27
-
22:15
-
22:08
-
22:02
-
21:57
-
21:54
-
21:52
-
21:28
-
21:26
-
21:15
-
21:13
-
21:08
-
21:01
-
21:01
-
21:00
-
20:54
-
20:34
-
20:25