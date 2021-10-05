Луческу: в «Барселоне» каждый играл за Месси, а Лионель всего лишь ходил по полю

Тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о переходе форварда Лионеля Месси из «Барселоны» в «Пари-Сен-Жермен».

«Не знаю, на что рассчитывал Месси, но в 34 года нелегко перейти в другую команду и просто войти в коллектив. В «Барселоне» каждый играл за него, а Лионель всего лишь ходил по полю, потому что он не пробегал больше 8 км за игру. Но когда ему доставался мчс, он становился определяющим игроком. Ему разрешали это делать», – цитирует Луческу Telekomsport.

Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.