Хавбек «Аталанты» Пессина пропустит не менее двух месяцев

Полузащитник «Аталанты» и сборной Италии Маттиа Пессина получил травму бедра, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

При обследовании у футболиста выявили ​​травму сгибателя правого бедра II степени. Точное время восстановления пока неизвестно, в «Аталанте» надеются, что игрок вернётся в декабре.

3 октября Бергамо на стадионе «Атлети Адзури» завершился центральный матч 7-го тура Серии А. «Аталанта» принимала «Милан». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу гостей.



Уже на 1-й минуте Давиде Калабрия открыл счёт и вывел «Милан» вперёд. На 42-й минуте Сандро Тонали забил второй мяч «Милана». После этого команды долго не могли изменить счёт, а на 78-й минуте Рафаэл Леау довёл преимущество «Милана» до трёх мячей. Но в концовке «Аталанта» сумела возродить интригу. На 86-й минуте Дуван Сапата реализовал пенальти, а в компенсированное время отличился Марио Пашалич, сокративший отставание хозяев в счёте до минимума. Впрочем, «Милан» удержал победу. Российский форвард «Аталанты» Алексей Миранчук так и не вышел на поле, оставшись в запасе.