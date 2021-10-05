Игрок «Ливерпуля» Эллиотт, получивший тяжёлую травму, опубликовал фото на велотренажёре

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт, получивший тяжёлую травму в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (3:0), опубликовал в «инстаграме» фото на велотренажёре.



«Шаг за шагом, день за днем», — подписал фотографию Эллиотт, сопроводив надпись эмодзи.

Фото доступно в «инстаграме» Харви Эллиотта.

Напомним, на 59-й минуте встречи «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль» защитник хозяев Паскаль Стрёйк сфолил на Эллиотте в центре поля. Игроку красных понадобилась медицинская помощь. После просмотра момента на VAR арбитр Крейг Поулсон удалил защитника «павлинов». Стрёйк заработал трёхматчевую дисквалификацию за фол на игроке «Ливерпуля».



В дальнейшем стало известно, что Эллиотт получил вывих голеностопа. Игроку понадобилась операция. В данный момент 18-летний полузащитник проходит курс реабилитации.