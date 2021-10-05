Артём Милевский: я ощущаю себя скорее белорусом

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артём Милевский рассказал о своей национальной самоидентификации.

«За политику точно говорить не буду. Не хочу говорить на эту тему, это не моё дело. Меня в Минске вообще мало кто узнаёт. Мне это нравится, могу поехать на метро, автобусе – никто не будет подходить фотографироваться. Минск – город специфический. Там спортсменов вообще не знают. Не знаю, почему — может, не увлекаются. Там очень спокойно. В Киеве по-другому. Здесь бесконечные пробки, суета, время бежит. Ты вроде только одно дело сделал, а прошло уже полдня. Очень суетливо. Я ощущаю себя скорее белорусом. Я родился в Минске. Но Киев и Минск – два моих родных города, не могу сказать, что ближе к сердцу», — сказал Милевский в эфире Youtube-канала «Ходят слухи».