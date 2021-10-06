Дзюба сыграл в благотворительном теннисном турнире с Булыкиным, Мыскиной и Яшиным

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в «Инстаграме» выложил фотографии с благотворительного теннисного турнира, в котором принимал участие.
«Сыграли благотворительный матч. Спасибо за атмосферу — было весело, круто и напряжённо», — написал Дзюба.
В турнире также принимали участие экс-футболист Дмитрий Булыкин, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, победительница турнира Большого шлема в одиночном разряде Анастасия Мыскина, экс-хоккеист Алексей Яшин и другие знаменитости.
Напомним, Дзюба был включён в расширенный список игроков, вызванных в сборную России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. Но затем форвард сообщил, что из-за плохой формы решил не играть за сборную.
Самые красивые фотографии РПЛ — в нашем «инстаграме»! Подписывайся и наслаждайся.
- 6 октября 2021
-
00:27
-
00:25
-
00:10
-
00:09
- 5 октября 2021
-
23:58
-
23:43
-
23:40
-
23:40
-
23:27
-
23:18
-
23:10
-
22:58
-
22:55
-
22:47
-
22:40
-
22:32
-
22:31
-
22:27
-
22:15
-
22:08
-
22:02
-
21:57
-
21:54
-
21:52
-
21:28
-
21:26
-
21:15
-
21:13
-
21:08
-
21:01
-
21:01
-
21:00
-
20:54
-
20:34
-
20:25