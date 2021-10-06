Дзюба сыграл в благотворительном теннисном турнире с Булыкиным, Мыскиной и Яшиным

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в «Инстаграме» выложил фотографии с благотворительного теннисного турнира, в котором принимал участие.

«Сыграли благотворительный матч. Спасибо за атмосферу — было весело, круто и напряжённо», — написал Дзюба.

В турнире также принимали участие экс-футболист Дмитрий Булыкин, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, победительница турнира Большого шлема в одиночном разряде Анастасия Мыскина, экс-хоккеист Алексей Яшин и другие знаменитости.

Напомним, Дзюба был включён в расширенный список игроков, вызванных в сборную России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. Но затем форвард сообщил, что из-за плохой формы решил не играть за сборную.

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