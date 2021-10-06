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Тер Штеген прокомментировал неудачное начало сезона «Барселоны»

Тер Штеген прокомментировал неудачное начало сезона «Барселоны»
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Немецкий вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о неудачном старте клуба в нынешнем сезоне.

«Это было трудное начало сезона. Сейчас есть время, чтобы проанализировать ситуацию. Мы должны вернуться после перерыва матчи сборных сильными духом и ментально заряженными. Давайте сделаем это вместе! Вперёд, Барселона!», — написал тер Штеген в «твиттере».

В сезоне-2021/2022 Марк-Андре тер Штеген провёл семь матчей во всех турнирах за каталонскую команду, пропустил 10 мячей и дважды оставил свои ворота на замке. Контракт немецкого голкипера с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2025 года.

После семи сыгранных туров в испанской Примере «Барселона» располагается на 9-м месте в турнирной таблице с 12 очками в активе.

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