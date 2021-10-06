Роберто Мартинес оценил игру Тибо Куртуа

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес назвал вратаря «Реала» Тибо Куртуа одним из лучших в мире в своём амплуа.



«Я не согласен, что Тибо не умеет играть ногами. Даже наоборот – для высокого парня у него очень хорошая координация. Он здорово читает игру, играет на выходах. Это вопрос стиля. Но когда он выступает за команду, которая хочет разыгрывать мяч от своих ворот, он прекрасно знает, как это делать.

На чемпионате мира в России он был лучшим вратарем мундиаля, а сейчас стабильно входит в топ-3 лучших в мире. У него ещё многое впереди. На Куртуа ориентируются в стране, где исторически у вратарей очень хороший уровень. И Тибо на пути к тому, чтобы стать величайшим», – цитирует Мартинеса AS.