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Камано отреагировал на отставку Николича

Камано отреагировал на отставку Николича
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Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано прокомментировал уход Марко Николича с поста главного тренера железнодорожников.

«Спасибо тренеру за всё! Было приятно расти вместе с вами. Желаю вам хорошего продолжения карьеры», — написал Камано в «Инстаграме».

5 октября «Локомотив» и Марко Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с Николичем тренерский штаб команды также покидают Радойе Смилянич и Горан Басарич. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Лоськов.

Напомним, «Чемпионат» сообщал, что одним из кандидатов на пост нового тренера железнодорожников является бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско. Тедеско является креатурой технического директора «Локомотива» Томаса Цорна. Позднее источник, близкий к немецкому специалисту, сообщил, что Тедеско не пойдёт в «Локомотив». Также известно о кандидатуре тренера «Нюрнберга» Роберта Клауса.

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