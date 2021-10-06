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Рыбус обратился к Николичу после ухода тренера из «Локомотива»

Рыбус обратился к Николичу после ухода тренера из «Локомотива»
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Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус прокомментировал уход Марко Николича с поста главного тренера «железнодорожников».

«Спасибо тренер за то, что мог работать с Вами. Вы отличный тренер и супер человек. Удачи в будущей карьере», — написал Рыбус в своём «инстаграме».

Сегодня, 5 октября, «Локомотив» и Марко Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с Николичем тренерский штаб команды также покидают Радойе Смилянич и Горан Басарич. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Лоськов. Николич возглавлял «железнодорожников» с лета 2020 года.

Напомним, «Чемпионат» сообщал, что одним из кандидатов на пост нового тренера железнодорожников является бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско. Тедеско является креатурой технического директора «Локомотива» Томаса Цорна. Позднее источник, близкий к немецкому специалисту, сообщил, что Тедеско не пойдёт в «Локомотив». Позже стало известно о кандидатуре тренера «Нюрнберга» Роберта Клауса.

«Локо» временно возглавил рекордсмен РПЛ. Именно Лоськов принёс клубу первое чемпионство «Локо» временно возглавил рекордсмен РПЛ. Именно Лоськов принёс клубу первое чемпионство
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