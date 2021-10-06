Занозин о соглашении РПЛ с «Матч ТВ: распределение прав без честного тендера — это позор

Комментатор Первого канала Павел Занозин прокомментировал решение Российской Премьер-Лиги не проводить тендер на телеправа и продолжить сотрудничество с «Матч ТВ».

«Распределение прав без честного тендера — это позор», — написал Занозин в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что большинство клубов Российской Премьер-Лиги склоняются к тому, чтобы отклонить предложение «Матч ТВ» о продлении сотрудничества на предложенных условиях. Сообщалось, что лига намерена провести тендер с разделением пакета медиаправ. Сегодня, 5 октября, исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц сообщил, что лига приняла решение не проводить тендер на телеправа и продолжит сотрудничество с «Матч ТВ».