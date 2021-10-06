Леонардо раскритиковал Переса из-за слов о Мбаппе

Президент «Пари Сен-Жермен» Леонардо остался недоволен словами президента «Реала» Флорентино Переса о нападающем Килиане Мбаппе. Ранее Перес сообщил, что рассчитывает осуществить трансфер француза к 1 января.
«Эти новые заявления Флорентино Переса — продолжение неуважения, которое он испытывает к «ПСЖ» и Килиану. На той же неделе игрок «Реала», тренер и теперь президент говорят о Килиане, как если бы он уже был их игроком. Повторяю, это недопустимое неуважение, — приводит слова Леонардо Ge.globo со ссылкой на L'Équipe.
Напомним, летом француз мог уйти в «Реал», но парижане не приняли предложение мадридского клуба. Мбаппе сообщил, что просил руководство парижан отпустить его минувшим летом.
В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 нападающий провёл девять матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако».
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