«Это уайлд-кард?». Сборная России пошутила над логотипом Евро-2024

Сборная России пошутила нал логотипом чемпионата Европы по футболу 2024 года.

«Это уайлд-кард?», — написано в твиттере сборной России.

Посмотреть фото можно в «твиттере» сборной России.

На логотипе вокруг кубка Европы есть цвета разных стран, в том числе и России, на что указали в российской сборной.

Чемпионат Европы по футболу в 2024 году пройдёт в Германии. На проведение турнира также претендовала Турция.

Матчи чемпионата Европы 2024 года будут проходить в Берлине, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте. Отметим, что в 1988 году в Германии уже проходил чемпионат Европы. Также там проводились чемпионаты мира — в 1974 и 2006 годах.

В чемпионате Европы 2024 года (17-е по счёту первенство) примут участие 24 команды. Во время этого Евро должны быть задействованы 10 стадионов.