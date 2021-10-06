«Это уайлд-кард?». Сборная России пошутила над логотипом Евро-2024

Сборная России пошутила нал логотипом чемпионата Европы по футболу 2024 года.
«Это уайлд-кард?», — написано в твиттере сборной России.
Посмотреть фото можно в «твиттере» сборной России.
На логотипе вокруг кубка Европы есть цвета разных стран, в том числе и России, на что указали в российской сборной.
Чемпионат Европы по футболу в 2024 году пройдёт в Германии. На проведение турнира также претендовала Турция.
Матчи чемпионата Европы 2024 года будут проходить в Берлине, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте. Отметим, что в 1988 году в Германии уже проходил чемпионат Европы. Также там проводились чемпионаты мира — в 1974 и 2006 годах.
В чемпионате Европы 2024 года (17-е по счёту первенство) примут участие 24 команды. Во время этого Евро должны быть задействованы 10 стадионов.
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