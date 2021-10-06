Болельщики «Милана» вывесили баннер против Доннаруммы накануне матча Италия — Испания

Болельщики «Милана» разместили баннер против голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиди Доннаруммы.
«Доннарумма, тебя больше никогда не ждут в Милане», — написано на баннере.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Get Italian Football News.
Болельщики вывесили баннер возле отеля сборной Италии. 6 октября итальянской сборной предстоит встретиться с национальной командой Испании в полуфинале Лиги наций.
Доннарумма перешёл в «ПСЖ» из «Милана» в межсезонье. У итальянского вратаря истёк контракт, после чего он решил сменить команду.
В минувшем сезоне Доннарумма провёл за «Милан» 48 матчей. В 15 встречах ему удалось не пропустить ни одного гола. За миланский клуб Джанлуиджи выступал с 2015 года. Голкипер играл в составе сборной Италии на чемпионате Европы — 2020 и стал победителем турнира в составе национальной команды.
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