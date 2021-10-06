Бускетс: в сборной Италии есть и прекрасные игроки, и замечательный тренер
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Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс прокомментировал предстоящий полуфинал Лиги наций с национальной командой Италии и отметил, что итальянцы заслуженно выиграли Евро-2020.
«Мир футбола очень сложный. Наличие хороших игроков ничего не гарантирует, но в Италии есть и прекрасные игроки, и замечательный тренер. Они заслуженно стали чемпионами этим летом и продолжат играть с тем же подходом к делу и в той же манере. Для меня большая честь соревноваться с футболистами мирового уровня, такими как в сборной Италии», — цитирует Бускетса пресс-служба УЕФА.
Матч Италия — Испания пройдёт 6 октября в Турине в 21.45 по мск. В другом полуфинале турнира встретятся сборные Бельгии и Франции, этот матч пройдёт 7 октября в 21.45 мск.
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