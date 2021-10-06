Криштиану Роналду обратился к Хабибу Нурмагомедову

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал встречу с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Российский боец в своём «инстаграме» разместил серию фотографий с 36-летним нападающим.

Роналду в комментарии обратился к Нурмагомедову: «Всегда приятно встретиться с тобой, мой друг».

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи.

Роналду провёл четыре матча в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги и забил три гола. В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место.

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Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»