Вирджил ван Дейк сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк сделал выбор между нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси и форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.



«Я бы сказал, что Месси по-прежнему лучший игрок в мире. У него и Роналду были сюрреалистические цифры за последнее десятилетие, и удивительно, чего они достигли. Но я выбираю Месси, так как у нас была очень сложная ночь в Барселоне в 2019 году [поражение «Ливерпуля» от «Барселоны» со счётом 0:3].



Холанд? Он особенный нападающий, сильный и быстрый. У него есть все навыки, которые сильно усложняют жизнь защитникам. Он очень быстрый и прямолинейный, немного похож на Джейми Варди, но Холанд сильнее», — цитирует ван Дейка Liverpool Echo.



Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.