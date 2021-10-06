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Кавани — о возможном уходе из «МЮ»: сезон лишь начался. Я здесь, чтобы быть частью команды

Кавани — о возможном уходе из «МЮ»: сезон лишь начался. Я здесь, чтобы быть частью команды
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани сообщил, что на данный момент не задумывается об уходе из английского клуба.

«Такое происходит в футболе: иногда играешь больше, иногда — меньше. Возникает множество слухов, но не стоит заострять на них внимание. Важно быть готовым к тому, что придёт твоя очередь. Ты всегда хочешь играть, всегда хочешь быть на поле, но это не должно менять твоего подхода к делу. Сезон только начался. Я здесь, чтобы быть частью этой команды», — приводит слова Кавани El Observador.

Кавани выступает за «красных дьяволов» с 2020 года. Уругваец пропустил начало нынешнего сезона из-за травмы. Нападающий принял участие в 3 матчах английской Премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.

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