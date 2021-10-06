Кавани — о возможном уходе из «МЮ»: сезон лишь начался. Я здесь, чтобы быть частью команды

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани сообщил, что на данный момент не задумывается об уходе из английского клуба.
«Такое происходит в футболе: иногда играешь больше, иногда — меньше. Возникает множество слухов, но не стоит заострять на них внимание. Важно быть готовым к тому, что придёт твоя очередь. Ты всегда хочешь играть, всегда хочешь быть на поле, но это не должно менять твоего подхода к делу. Сезон только начался. Я здесь, чтобы быть частью этой команды», — приводит слова Кавани El Observador.
Кавани выступает за «красных дьяволов» с 2020 года. Уругваец пропустил начало нынешнего сезона из-за травмы. Нападающий принял участие в 3 матчах английской Премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.
Главные события АПЛ — в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.
- 6 октября 2021
-
11:02
-
10:51
-
10:37
-
10:30
-
10:27
-
10:08
-
10:04
-
09:54
-
09:38
-
09:23
-
09:21
-
09:15
-
09:13
-
09:04
-
08:28
-
08:07
-
07:45
-
07:07
-
06:52
-
06:33
-
04:52
-
04:03
-
03:18
-
02:41
-
02:21
-
02:03
-
01:42
-
00:51
-
00:34
-
00:27
-
00:25
-
00:10
-
00:09
- 5 октября 2021
-
23:58
-
23:43