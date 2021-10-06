Гари Линекер: «Манчестер Юнайтед» подписал контракт с Криштиану Роналду в моём саду!

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер рассказал подробности подписания контракта «Манчестер Юнайтед» с португальским форвардом Криштиану Роналду.

«Расскажу всё как есть. Эд Вудворд (исполнительный директор «Манчестер Юнайтед». — Прим. «Чемпионата») — мой хороший друг, он живёт по соседству. Он подписал контракт с Криштиану Роналду в моём саду! Когда он зашёл, то говорил по телефону с агентом Роналду. Надеюсь, я не слишком много рассказываю. У меня есть невероятная фотография, на которой он сидит с телефоном. Однажды я опубликую её с его разрешения», — цитирует Линекера Manchester Evening News со ссылкой на подкаст Match of the Day Top 10.

Роналду провёл четыре матча в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги и забил три гола. В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место.

Главные события АПЛ — в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.

Видео гола Криштиану Роналду в матче АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед»