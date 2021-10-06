Мбенге сбежал из минского «Динамо». Ранее нападающий таким же образом покинул «Ахмат»

Нападающий Аблайе Мбенге самовольно покинул расположение минского «Динамо» для перехода в новый клуб, сообщает пресс-служба бело-голубых.



«В связи с заключением футболистом Аблайе Мбенге, перешедшим на условиях аренды в наш клуб из «Ахмата» в конце марта этого года, трудового соглашения с третьим клубом, минское «Динамо» сообщает следующее.



Аблайе Мбенге в одностороннем порядке расторг трудовые отношения с грозненским и минским клубами, добросовестно исполнявшими свои контрактные обязательства, что противоречит регламентирующим документам ФИФА.



В сложившейся ситуации действия игрока, а также действия клуба, подписавшего с Аблайе Мбенге трудовое соглашение, будет оценивать компетентный орган ФИФА по разрешению споров», — говорится в заявлении.