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Мбенге сбежал из минского «Динамо». Ранее нападающий таким же образом покинул «Ахмат»

Мбенге сбежал из минского «Динамо». Ранее нападающий таким же образом покинул «Ахмат»
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Нападающий Аблайе Мбенге самовольно покинул расположение минского «Динамо» для перехода в новый клуб, сообщает пресс-служба бело-голубых.

«В связи с заключением футболистом Аблайе Мбенге, перешедшим на условиях аренды в наш клуб из «Ахмата» в конце марта этого года, трудового соглашения с третьим клубом, минское «Динамо» сообщает следующее.

Аблайе Мбенге в одностороннем порядке расторг трудовые отношения с грозненским и минским клубами, добросовестно исполнявшими свои контрактные обязательства, что противоречит регламентирующим документам ФИФА.

В сложившейся ситуации действия игрока, а также действия клуба, подписавшего с Аблайе Мбенге трудовое соглашение, будет оценивать компетентный орган ФИФА по разрешению споров», — говорится в заявлении.

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