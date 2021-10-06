Экс-футболист «Зенита» Стариков: в Америке говорят: «Путин — красавчик! Всех держит там»

Американский футболист Евгений Стариков рассказал об отношении к президенту России Владимиру Путину в США.



«Многие в Америке любят Путина. Говорят: «О, Путин — красавчик! Всех держит там». Они восхищаются тем, как у него получается так долго власть удерживать. В США проходит четыре или восемь лет — и президента меняют, уже нет разницы, кто был — Трамп, Байден или Буш. А в России уже сколько лет одна фамилия — Путин. Американцы думают, что он, наверное, делает что-то правильное, раз на такое время остаётся.



К несменяемости власти в России отношусь спокойно. Я за Путина, никаких претензий к нему у меня нет. Понятно, есть нюансы, которые можно было бы исправить, но в целом я положительно к нему отношусь», — приводит слова Старикова Sport24.



В России Стариков выступал за «Томь» и «Ростов». У игрока был контракт с «Зенитом», однако он так и не провёл ни одного матча за основную команду санкт-петербургского клуба.

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