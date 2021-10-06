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Луис Энрике: есть только один способ победить Италию — играть в своём стиле

Луис Энрике: есть только один способ победить Италию — играть в своём стиле
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от предстоящего матча с Италией в полуфинале Лиги наций.

«Я очень рад, что снова нахожусь в Италии. Я провёл здесь прекрасный год в качестве тренера «Ромы» — мне нравятся еда, кофе, язык, солнце, и я думаю, что эти две национальные команды очень похожи.

Не люблю беспокоиться о том, что может произойти — нам нужно побороться за владение мячом с Италией и навязать свой стиль игры. Есть только один способ победить — играть в своём стиле.

Абсолютно уверен, что в этом составе есть хорошие нападающие. Не имеет значения, играют они на позиции центрфорвардов или нет. Мои команды всегда будут играть в атаку, а голы могут быть забиты самыми разными способами», — цитирует Энрике пресс-служба УЕФА.

Матч 1/2 финала Лиги наций УЕФА Италия — Испания состоится 6 октября на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Начало встречи — в 21:45 мск. В другом полуфинальном матче турнира сыграют национальные команды Бельгии и Франции. Встреча состоится 7 октября на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

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Энрике поделился ожиданиями о предстоящем матче Испании с Италией в полуфинале Лиги наций
Комментарии
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