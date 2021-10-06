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Матч отбора ЧМ-2022 Россия — Словакия обслужит бригада арбитров из Испании

Матч отбора ЧМ-2022 Россия — Словакия обслужит бригада арбитров из Испании
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УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Словакия, сообщается на официальном сайте организации.

Встречу обслужит бригада судей из Испании во главе с Матеу Антонио Лаосом. Помогать ему будут ассистенты Пау Себрьян Девис и Роберто Дель Паломар. Резервный рефери — Хосе Луис Мунуэра. За VAR будет отвечать арбитр Хуан Мартинес, которому поможет ассистент Теодоро Собрино.

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Словакия состоится 8 октября на стадионе «Казань Арена». Начало встречи — в 21:45 мск. Максимально разрешённая вместимость для отборочного матча чемпионата мира 2022 года между национальными сборными России и Словакии составит 30%, то есть не более 13,5 тысяч зрителей.

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