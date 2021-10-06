Глушаков рассказал об изменениях в режиме сна после появления дочери
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Полузащитник «Химок» и сборной России Денис Глушаков рассказал о том, как изменился его режим сна после появления дочери.
«Сейчас времени нет особо — ребёнок маленький. Пока покормишь, пока уложишь, уже потом уставший ложишься спать, потому что ночью просыпаешься кормить её. В любом случае слышишь, я или Ксюша встаём. Когда тренировки тяжёлые, я говорю: «Сегодня ты встаёшь, меня не трогай, потому что мне надо выспаться». А потом она иногда мне говорит: «Всё, я устала, и дочь кипишует. Я ей говорю: «Ладно поспи, сегодня я встану», — сказал Глушаков в интервью пресс-службе сборной России.
Напомним, 7 марта текущего года у Глушакова и футболистки ЦСКА Ксении Коваленко родилась дочь. Пара назвала девочку Милой.
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