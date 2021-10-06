Глушаков рассказал об изменениях в режиме сна после появления дочери

Полузащитник «Химок» и сборной России Денис Глушаков рассказал о том, как изменился его режим сна после появления дочери.



«Сейчас времени нет особо — ребёнок маленький. Пока покормишь, пока уложишь, уже потом уставший ложишься спать, потому что ночью просыпаешься кормить её. В любом случае слышишь, я или Ксюша встаём. Когда тренировки тяжёлые, я говорю: «Сегодня ты встаёшь, меня не трогай, потому что мне надо выспаться». А потом она иногда мне говорит: «Всё, я устала, и дочь кипишует. Я ей говорю: «Ладно поспи, сегодня я встану», — сказал Глушаков в интервью пресс-службе сборной России.



Напомним, 7 марта текущего года у Глушакова и футболистки ЦСКА Ксении Коваленко родилась дочь. Пара назвала девочку Милой.

Новость по теме Валерий Карпин рассказал о травмах Арсена Захаряна и Дениса Глушакова