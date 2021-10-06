«Фиорентина» пожизненно запретит оскорблявшему Кулибали фанату посещать стадион

Фанат «Фиорентины», оскорбивший на расовой почве сенегальского защитника «Наполи» Калиду Кулибали, будет идентифицирован и получит пожизненный запрет на посещение домашнего стадиона «фиалок», сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, «Фиорентина» совместно с представителями полиции изучила записи с камер видеонаблюдения на стадионе «Артемио Франки» и вычислила одного болельщика, подозреваемого в оскорблениях в адрес Кулибали. В настоящее время флорентийский клуб работает с властями над установлением личности фаната, которому пожизненно будет запрещено посещать стадион «Фиорентины».



Ранее Кулибали заявил, что во время матча Серии А с «Фиорентиной» болельщики называли его «чёртовой обезьяной». Встреча завершилась победой «Наполи» со счётом 2:1.

Новость по теме «Фиорентина» принесла извинения за расистские оскорбления фанатов в адрес Кулибали