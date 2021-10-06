Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фиорентина» пожизненно запретит оскорблявшему Кулибали фанату посещать стадион

«Фиорентина» пожизненно запретит оскорблявшему Кулибали фанату посещать стадион
Комментарии

Фанат «Фиорентины», оскорбивший на расовой почве сенегальского защитника «Наполи» Калиду Кулибали, будет идентифицирован и получит пожизненный запрет на посещение домашнего стадиона «фиалок», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «Фиорентина» совместно с представителями полиции изучила записи с камер видеонаблюдения на стадионе «Артемио Франки» и вычислила одного болельщика, подозреваемого в оскорблениях в адрес Кулибали. В настоящее время флорентийский клуб работает с властями над установлением личности фаната, которому пожизненно будет запрещено посещать стадион «Фиорентины».

Ранее Кулибали заявил, что во время матча Серии А с «Фиорентиной» болельщики называли его «чёртовой обезьяной». Встреча завершилась победой «Наполи» со счётом 2:1.

Новость по теме
«Фиорентина» принесла извинения за расистские оскорбления фанатов в адрес Кулибали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021