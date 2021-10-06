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Агент Лахтер: Гасперини вообще не общается с Миранчуком на тренировках

Агент Лахтер: Гасперини вообще не общается с Миранчуком на тренировках
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Известный футбольный агент Деннис Лахтер высказался о положении полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Естественно, в «Аталанте» всё будут отрицать, иначе так «слона не продать». Конечно, они будут говорить, что он не продаётся, иначе его не продать. Я знаю, на Миранчуке «чехол». Гасперини на тренировках с ним вообще не общается. Он в упор его не видит. Тренер пытался с ним разговаривать, но Алексей «включил итальянца», ходит обиженный, щеки надул. У Малиновского тоже было провальное начало чемпионата, но сейчас он выкладывается на всю катушку, пашет как проклятый. А Миранчук дуется.

Куда Миранчук может уйти зимой? В аренду в итальянский клуб, занимающий место ниже 12-го. В Россию он вряд ли вернётся, всё-таки в Италии за это время он как-то пообтёрся. О полноценном трансфере тоже говорить не стоит, ценник за него будет конский. Вот его вызвали в сборную, посмотрим, что там наиграет», — приводит слова Лахтера «Рейтинг Букмекеров».

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