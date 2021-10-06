Зюле может покинуть «Баварию» летом бесплатно и стать игроком клуба АПЛ

Защитник мюнхенской «Баварии» Никлас Зюле может покинуть команду в летнее трансферное окно на правах свободного агента, сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, футболист ведёт переговоры о продлении контракта с мюнхенским клубом, но они продвигаются очень медленно. Некоторые представители руководства «Баварии» не уверены, что продление соглашения с Зюле — хорошая идея. Сам футболист получил конкретные предложения от клубов английской Премьер-лиги.



Напомним, Зюле стал игроком мюнхенской «Баварии» в 2017 году. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 7 матчах немецкой Бундеслиги и не отметился результативными действиями. С 2016 года Зюле вызывается в сборную Германии.