Зюле может покинуть «Баварию» летом бесплатно и стать игроком клуба АПЛ
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Защитник мюнхенской «Баварии» Никлас Зюле может покинуть команду в летнее трансферное окно на правах свободного агента, сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, футболист ведёт переговоры о продлении контракта с мюнхенским клубом, но они продвигаются очень медленно. Некоторые представители руководства «Баварии» не уверены, что продление соглашения с Зюле — хорошая идея. Сам футболист получил конкретные предложения от клубов английской Премьер-лиги.
Напомним, Зюле стал игроком мюнхенской «Баварии» в 2017 году. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 7 матчах немецкой Бундеслиги и не отметился результативными действиями. С 2016 года Зюле вызывается в сборную Германии.
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