«Ливерпуль» может пожизненно отстранить фаната, плюнувшего в членов штаба «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» намерен наказать болельщика, который плюнул в членов тренерского штаба «Манчестер Сити» на игре 7-го тура английской Премьер-лиги (2:2), сообщает The Guardian.



По информации источника, расследование уже приближается к своему логическому завершению. Если вина болельщика действительно будет доказана, к нему будут применены штрафные санкции – вплоть до пожизненного запрета на посещение домашнего стадиона.



Напомним, «Манчестер Сити» пожаловался «Ливерпулю» на поведение одного из их фанатов, который, по словам представителей «горожан», плюнул в членов тренерского штаба команды.



Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» завершился вничью 2:2. За красных забили Мане и Салах, за «горожан» отличились Фоден и Де Брёйне.