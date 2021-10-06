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«Ливерпуль» может пожизненно отстранить фаната, плюнувшего в членов штаба «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» может пожизненно отстранить фаната, плюнувшего в членов штаба «Манчестер Сити»
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«Ливерпуль» намерен наказать болельщика, который плюнул в членов тренерского штаба «Манчестер Сити» на игре 7-го тура английской Премьер-лиги (2:2), сообщает The Guardian.

По информации источника, расследование уже приближается к своему логическому завершению. Если вина болельщика действительно будет доказана, к нему будут применены штрафные санкции – вплоть до пожизненного запрета на посещение домашнего стадиона.

Напомним, «Манчестер Сити» пожаловался «Ливерпулю» на поведение одного из их фанатов, который, по словам представителей «горожан», плюнул в членов тренерского штаба команды.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» завершился вничью 2:2. За красных забили Мане и Салах, за «горожан» отличились Фоден и Де Брёйне.

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