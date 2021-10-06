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Гари Линекер назвал главного претендента на «Золотой мяч»

Гари Линекер назвал главного претендента на «Золотой мяч»
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер ответил на вопрос о том, кто, по его мнению, является главным кандидатом на получение «Золотого мяча».

«Конкурентам будет сложно превзойти Месси. Он провёл прекрасную первую часть сезона, а затем выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины. Думаю, Бензема должен быть в списке претендентов. В этом нет сомнений, я его очень уважаю», — приводит слова Линекера Marca.

В нынешнем сезоне аргентинский форвард Лионель Месси провёл 5 матчей за «Пари Сен-Жермен» и забил один гол. На счету нападающего «Реала» Карима Бензема 10 матчей в этом клубном сезоне и 10 забитых мячей. В 2020 году вручение «Золотого мяча» не проводилось.

Видео гола Бензема в матче с «Мальоркой»

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