24 венесуэльские футболистки обвинили экс-тренера в сексуальном насилии и домогательствах

24 футболистки женских сборных Венесуэлы публично обвинили бывшего тренера Кеннета Зсеремету в сексуальном насилии и домогательствах. Прокуратура Венесуэлы возбудила дело в отношении специалиста.



«Мы, футболистки сборной Венесуэлы, решили нарушить молчание, чтобы предотвратить повтор эпизодов физического, психологического и сексуального насилия и домогательств со стороны тренера Кеннета Зсереметы. Многие из нас продолжают страдать от психологических и физических травм. Одна из футболисток призналась, что подвергалась сексуальному насилию со стороны тренера с 14 лет. Это продолжалось до его увольнения в 2017 году. Эта новость шокировала каждую из нас. Мы чувствовали себя виноватыми за то, что были так близки к происходящему и не осознали всю серьёзность положения.



После этого признания другие футболистки рассказали о преследовании и домогательствах со стороны тренера. Речь идёт о звонках, необоснованных приглашениях в гости, подарках без контекста, массаже и других ситуациях, которые были далеки от нормы. Многим это покажется безумным, но в команде считалось нормальным, когда тренер спрашивал нас о нашей сексуальной жизни и прочих интимных вопросах в то время, когда мы были несовершеннолетними. Многие ситуации были поддержаны другими членами тренерского штаба. Сейчас мы понимаем, что эти действия были направлены на то, чтобы манипулировать нами и заставлять нас чувствовать себя виноватыми. Футболисткам из ЛГБТ+ сообщества постоянно задавали вопросы об их ориентации, также систематическими были домогательства в отношении гетеросексуальных футболисток. Девушкам угрожали, что расскажут об их ориентации родителям, если они не будут подчиняться. Намёки сексуального характера были повседневной проблемой, как и комментарии о физической привлекательности футболисток.

Подобное происходило и на уровне руководства сборных. Мы никогда не ощущали, что у нас есть возможность говорить о происходящем открыто. Влияние этого человека на наши жизни было огромно», — говорится в заявлении, опубликованном на странице футболистки Дейны Кастельянос в «Твиттере». Заявление подписали 24 венесуэльские футболистки.