Александр Зинченко опубликовал обращение к Хабибу Нурмагомедову

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко опубликовал обращение к бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.
«И всё ещё номер один в UFC, легенда. Было очень приятно смотреть игру и общаться с тобой, Хабиб Нурмагомедов», — написал Зинченко в своём «инстаграме».
Напомним, бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов посетил матч 7-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (2:2) в компании полузащитника «горожан» Александра Зинченко.
Зинченко сыграл в двух матчах АПЛ нынешнего сезона. Из-за травмы он не сможет помочь сборной Украины в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» завершился вничью 2:2. За красных забили Мане и Салах, за «горожан» отличились Фоден и Де Брёйне.
- 6 октября 2021
-
15:37
-
15:29
-
15:29
-
15:15
-
14:56
-
14:51
-
14:26
-
14:25
-
14:22
-
13:54
-
13:46
-
13:23
-
13:16
-
13:14
-
12:57
-
12:47
-
12:25
-
12:10
-
11:59
-
11:49
-
11:48
-
11:24
-
11:11
-
11:02
-
10:51
-
10:37
-
10:30
-
10:27
-
10:08
-
10:04
-
09:54
-
09:38
-
09:23
-
09:21
-
09:15