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Александр Зинченко опубликовал обращение к Хабибу Нурмагомедову

Александр Зинченко опубликовал обращение к Хабибу Нурмагомедову
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Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко опубликовал обращение к бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

«И всё ещё номер один в UFC, легенда. Было очень приятно смотреть игру и общаться с тобой, Хабиб Нурмагомедов», — написал Зинченко в своём «инстаграме».

Напомним, бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов посетил матч 7-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (2:2) в компании полузащитника «горожан» Александра Зинченко.

Зинченко сыграл в двух матчах АПЛ нынешнего сезона. Из-за травмы он не сможет помочь сборной Украины в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» завершился вничью 2:2. За красных забили Мане и Салах, за «горожан» отличились Фоден и Де Брёйне.

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