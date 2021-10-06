Дешам: не сказал бы, что с Мбаппе трудно работать

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.



«Не сказал бы, что с Килианом трудно работать. Он всегда работает для достижения коллективной цели. Конечно, у него есть возможность самостоятельно менять ход матча, но он никогда не исключает себя из коллектива из-за этого. Я общаюсь с ним, как и с другими футболистами. Эти беседы полезны. Когда мне есть что сказать, я делаю это. Так было всегда, так я буду делать и дальше. Я предпочитаю, чтобы Килиан был в составе моей команды. Я знаю, что сборная Франции будет сильнее с ним, чем без него», — приводит слова Дешама Le Parisien.

Ранее Мбаппе заявил, что готов покинуть сборную Франции, если она будет счастливее без него.