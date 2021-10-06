Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дешам: не сказал бы, что с Мбаппе трудно работать

Дешам: не сказал бы, что с Мбаппе трудно работать
Комментарии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.

«Не сказал бы, что с Килианом трудно работать. Он всегда работает для достижения коллективной цели. Конечно, у него есть возможность самостоятельно менять ход матча, но он никогда не исключает себя из коллектива из-за этого. Я общаюсь с ним, как и с другими футболистами. Эти беседы полезны. Когда мне есть что сказать, я делаю это. Так было всегда, так я буду делать и дальше. Я предпочитаю, чтобы Килиан был в составе моей команды. Я знаю, что сборная Франции будет сильнее с ним, чем без него», — приводит слова Дешама Le Parisien.

Ранее Мбаппе заявил, что готов покинуть сборную Франции, если она будет счастливее без него.

Новость по теме
Мбаппе: если сборная Франции будет счастливее без меня, то я готов уйти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021