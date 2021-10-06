ЦСКА проведёт товарищеский матч с «Нижним Новгородом»

Футболисты ЦСКА во время перерыва на матчи национальных команд проведут товарищескую встречу с «Нижним Новгородом», сообщается на официальном сайте московской команды.
Товарищеский матч пройдёт 10 октября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 12:00 мск. По техническим причинам игра ЦСКА и «Нижнего Новгорода» пройдёт без зрителей.
Московский ЦСКА в 10 матчах набрал 17 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (14) — на 8-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23). В следующем туре чемпионата России ЦСКА на выезде сыграет с «Уралом», а «Нижний Новгород» проведёт встречу с «Крыльями Советов» в Самаре. Обе игры состоятся 17 октября.
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