Йоуни Хютия назначен на пост заместителя главы департамента судейства РФС

Финн Йоуни Хютия занял пост заместителя руководителя департамента судейства Российского футбольного союза Витора Перейры, сообщается на официальном сайте РФС. В обязанности Хютии войдёт обучение судей, в том числе арбитров, работающих в Российской Премьер-Лиге, назначения на матчи и инструктирование.

«Очень рад присоединиться к РФС. Это, безусловно, новый интересный вызов. Россия — очень большая страна, здесь много талантливых судей, поэтому моя первая задача — познакомиться с ними, узнать их лучше. Уверен, что вместе с Витором Перейрой мы поможем российским арбитрам сделать шаг вперёд», — отметил Хютия.

Хютия начал карьеру арбитра в 1992 году. С 1997 по 2009 год финский специалист был арбитром категории ФИФА, а с 2013 года работал инспектором ФИФА. Последние четыре года Хютия занимал пост руководителя судейского комитета Федерации футбола Финляндии.