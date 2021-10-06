Кике Флорес возглавил «Хетафе»

Испанский специалист Кике Санчес Флорес возглавил «Хетафе», сообщает пресс-служба клуба. 56-летний специалист сменил Мигеля Гонсалеса, который был уволен в связи с неудачным началом сезона. Напомним, наставник в третий раз принял решение возглавить клуб. Ранее Флорес уже тренировал команду с 2004 по 2005 год, а также в 2015 году.
Ранее Хосе Мигель Гонсалес Мартин дель Кампо, более известный как Мичел, был уволен с поста главного тренера «Хетафе». Напомним, Мичел возглавил команду в июле 2021 года. Ранее эту должность занимал Хосе Бордалас, который сейчас трудится в «Валенсии».
После восьми туров в испанской Примере «Хетафе» располагается на 20-м месте в турнирной таблице с одним очком в активе. В девятом туре чемпионата Испании команда сыграет с «Леванте». Встреча состоится 16 октября.
- 6 октября 2021
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