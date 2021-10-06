«Какого чёрта?» Украинские болельщики раскритиковали Зинченко за фото с Хабибом
Поделиться
Украинские болельщики выразили недовольство постом полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в «Инстаграме». Футболист сборной Украины сфотографировался с бывшим чемпионом UFC, россиянином Хабибом Нурмагомедовым и написал: «И всё ещё номер один в UFC, легенда. Было очень приятно смотреть игру и общаться с тобой».
Подписчики из Украины раскритиковали Зинченко в комментариях:
«Александр, какого чёрта?»
«Когда фотка с Кадыровым?»
«На этих фото есть один лишний элемент из России».
«Как публичной личности, я считаю, Зине не следует фоткаться с «крымнашами» типа Басты и другими российскими знаменитостями».
Главные события АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.
Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
Новость по темеКриштиану Роналду обратился к Хабибу Нурмагомедову
Комментарии
- 6 октября 2021
-
16:50
-
16:47
-
16:40
-
16:30
-
16:10
-
16:00
-
15:49
-
15:37
-
15:29
-
15:29
-
15:15
-
14:56
-
14:51
-
14:26
-
14:25
-
14:22
-
13:54
-
13:46
-
13:23
-
13:16
-
13:14
-
12:57
-
12:47
-
12:25
-
12:10
-
11:59
-
11:49
-
11:48
-
11:24
-
11:11
-
11:02
-
10:51
-
10:37
-
10:30
-
10:27
Партнерский контент