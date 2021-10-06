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«Какого чёрта?» Украинские болельщики раскритиковали Зинченко за фото с Хабибом

«Какого чёрта?» Украинские болельщики раскритиковали Зинченко за фото с Хабибом
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Украинские болельщики выразили недовольство постом полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в «Инстаграме». Футболист сборной Украины сфотографировался с бывшим чемпионом UFC, россиянином Хабибом Нурмагомедовым и написал: «И всё ещё номер один в UFC, легенда. Было очень приятно смотреть игру и общаться с тобой».

Подписчики из Украины раскритиковали Зинченко в комментариях:
«Александр, какого чёрта?»
«Когда фотка с Кадыровым?»
«На этих фото есть один лишний элемент из России».
«Как публичной личности, я считаю, Зине не следует фоткаться с «крымнашами» типа Басты и другими российскими знаменитостями».

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