«Какого чёрта?» Украинские болельщики раскритиковали Зинченко за фото с Хабибом

Украинские болельщики выразили недовольство постом полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в «Инстаграме». Футболист сборной Украины сфотографировался с бывшим чемпионом UFC, россиянином Хабибом Нурмагомедовым и написал: «И всё ещё номер один в UFC, легенда. Было очень приятно смотреть игру и общаться с тобой».

Подписчики из Украины раскритиковали Зинченко в комментариях:

«Александр, какого чёрта?»

«Когда фотка с Кадыровым?»

«На этих фото есть один лишний элемент из России».

«Как публичной личности, я считаю, Зине не следует фоткаться с «крымнашами» типа Басты и другими российскими знаменитостями».

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