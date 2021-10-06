«Барселона» опубликовала полный финансовый отчёт по итогам минувшего сезона

«Барселона» опубликовала финансовый отчёт по итогам финансового года-2020/2021. Соответствующие данные появились на официальном сайте клуба.



Операционные доходы клуба составили € 631 млн, расходы – € 1,136 млрд. Таким образом, убыток составил € 505 млн, а после уплаты налога – € 481 млн. Доходы сине-гранатовых упали на 26 процентов по сравнению с прошлым годом – € 631 млн против € 855 млн. При этом ожидаемый доход оценивался в € 828 млн.



Ранее совет директоров одобрил бюджет клуба на нынешний сезон в размере € 765 млн, но он должен пройти дополнительную процедуру одобрения на Ассамблее делегатов. 6 октября будет инициирована полная проверка дел клуба по поиску ответственных за финансовые проблемы. Команда всерьёз намерена разобраться в случившемся, чтобы устранить все трудности в сезоне-2021/2022.

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