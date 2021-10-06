Карпин заявил, что Дзюба ему нужен в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба нужен национальной команде.



«Фалькао к нам приедет? А сам как думаешь? Мне Дзюба нужен в сборной? Да. Расстроен ли, что он не приедет? Нет», — сказал Карпин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Дзюба был включён в расширенный список игроков, вызванных в сборную России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. Но затем форвард сообщил, что из-за плохой формы решил не играть за сборную.

Карпин ранее рассказывал, что звонил Дзюбе после включения его в расширенный список. По словам тренера, во время встречи в августе Артём говорил, что готов в любой момент играть за сборную России.

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