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Карпин заявил, что Дзюба ему нужен в сборной России

Карпин заявил, что Дзюба ему нужен в сборной России
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба нужен национальной команде.

«Фалькао к нам приедет? А сам как думаешь? Мне Дзюба нужен в сборной? Да. Расстроен ли, что он не приедет? Нет», — сказал Карпин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Дзюба был включён в расширенный список игроков, вызванных в сборную России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. Но затем форвард сообщил, что из-за плохой формы решил не играть за сборную.

Карпин ранее рассказывал, что звонил Дзюбе после включения его в расширенный список. По словам тренера, во время встречи в августе Артём говорил, что готов в любой момент играть за сборную России.

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