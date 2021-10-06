Килиан Мбаппе отдаёт все призовые за выступления в сборной на благотворительность

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отдаёт все призовые, полученные за выступления в сборной Франции, на благотворительность. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe.
По информации источника, за четыре года форвард пожертвовал около € 1,5 млн. Мбаппе вызывается в сборную Франции с 2017 года. Вместе с национальной командой он стал чемпионом мира на мундиале 2018 года в России.
Напомним, действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в десяти играх в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.
- 6 октября 2021
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