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Футбол, Россия — Словакия: время начала матча, во сколько трансляция 8 октября 2021

Россия — Словакия: где смотреть, время начала матча отбора на ЧМ-2022
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Сборная России проведёт со Словакией первый матч октябрьской части отборочного турнира чемпионата мира — 2022 по футболу.

Матч Россия — Словакия пройдёт в пятницу, 8 октября 2021 года. Игру примет Казань, стадион «Ак Барс Арена». Начало матча Россия — Словакия назначено на 21:45 по московскому времени. Телеканал «Россия 1» покажет игру в прямом эфире.

Максимально разрешённая вместимость для отборочного матча чемпионата мира 2022 года между национальными сборными России и Словакии составит 30%, то есть не более 13,5 тысячи зрителей. Вход на стадион возможен только для зрителей с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесённом коронавирусе.

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