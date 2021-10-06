Россия — Словакия: где смотреть, время начала матча отбора на ЧМ-2022

Сборная России проведёт со Словакией первый матч октябрьской части отборочного турнира чемпионата мира — 2022 по футболу.



Матч Россия — Словакия пройдёт в пятницу, 8 октября 2021 года. Игру примет Казань, стадион «Ак Барс Арена». Начало матча Россия — Словакия назначено на 21:45 по московскому времени. Телеканал «Россия 1» покажет игру в прямом эфире.

Максимально разрешённая вместимость для отборочного матча чемпионата мира 2022 года между национальными сборными России и Словакии составит 30%, то есть не более 13,5 тысячи зрителей. Вход на стадион возможен только для зрителей с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесённом коронавирусе.