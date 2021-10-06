Смолов, Черышев, Кузяев и Дивеев отгадывают игроков сборной по детским фото. Видео

Сборная России на YouTube-канале опубликовала видео, в котором Фёдор Смолов, Денис Черышев, Далер Кузяев и Игорь Дивеев отгадывают партнёров по детским фотографиям.

Больше всех угадал Смолов, который набрал 20 очков.

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Словакия состоится 8 октября на стадионе «Казань Арена». Начало встречи — в 21:45 мск. Максимально разрешённая вместимость для отборочного матча чемпионата мира 2022 года между национальными сборными России и Словакии составит 30%, то есть не более 13,5 тысячи зрителей.

Встречу обслужит бригада судей из Испании во главе с Матеу Антонио Лаосом. Помогать ему будут ассистенты Пау Себрьян Девис и Роберто Дель Паломар. Резервный рефери — Хосе Луис Мунуэра.