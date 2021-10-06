World Soccer включил четырёх россиян в рейтинг лучших футболистов мира

Журнал World Soccer опубликовал список из 500 действующих футболистов, которых считает лучшими игроками в мире. В рейтинге оказались 4 россиянина.
Ими оказались нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба, форвард московского «Спартака» Александр Соболев, игрок столичного ЦСКА Антон Заболотный и полузащитник французского «Монако» Александр Головин. Также в рейтинг попали Сердар Азмун, Вильмар Барриос (оба — «Зенит») и Хвича Кварацхелия, защищающий цвета казанского «Рубина». Об этом сообщает Inoprosport со ссылкой на зарубежный журнал.
В текущем сезоне в Российской Премьер-Лиге Дзюба провёл 10 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи. Антон Заболотный за 8 игр в российском первенстве дважды поразил ворота соперников, а Александр Соболев за 9 матчей 2 раза внёс мяч в сетку ворот соперника.
- 6 октября 2021
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