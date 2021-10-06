Губерниев назвал «дурачьём» украинских болельщиков, критикующих Зинченко за фото с Хабибом

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на недовольство украинских болельщиков фотографией полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко с бывшим чемпионом UFC, россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
«Потому что они дурачьё! А умные люди радуются, что спортсмены друг с другом. А дурачьё — оно не радуется. Поэтому тут всё просто.
Насчёт того, закончится ли такое отношение к нам. Я бы сказал, а что значит «отношение к нам»? На дураков внимания не обращают. А умных людей всё равно больше, понимаете. Сетевые хомяки под жёлто-блакитным флагом, понимаете, они всякую хрень писать горазды. А умные люди порадуются. Поэтому братские народы всегда вместе!
Болеем за украинский спорт так же, как и нормальные украинцы болеют за русских. Большинство адекватно смотрит и отделяет политику от спорта», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
- 6 октября 2021
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