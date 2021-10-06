Игнатов и Боженов тренируются со сборной России перед матчем со Словакией

Хавбек «Спартака» Михаил Игнатов и полузащитник «Химок» Кирилл Боженов, призванные в молодёжную сборную России, привлечены к тренировкам главной команды в преддверии матча со Словакией, передаёт корреспондент «Чемпионата».

В нынешнем сезоне Игнатов провёл за молодёжную сборную России в квалификации чемпионата Европы 2023 года два матча, результативными действиями не отметился. Боженов также дважды сыграл в отборе Евро-2023, забил один гол.

Встреча Россия — Словакия пройдёт 8 октября в Казани на стадионе «Казань Арена». Начало — в 21:45 мск. Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.