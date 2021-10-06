Максим Калиниченко рассказал, как участвовал в договорных матчах

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко рассказал о договорных матчах, в которых принимал участие.
«Я участвовал в договорняках. Говорю только, о которых знаю. Дважды. Это было на заре моей футбольной карьеры и не было связано с играми на тотализаторе, о них тогда ещё, слава богу, не знали. Один вообще не помню, а вот второй врезался в память как немного комичный.
Нам нужна была только победа, боролись за выживание. И вроде все всё знают, всё идёт нормально, правда, забить не можем. И тут игрок соперника метров с 40 как дал прямо в паутину, вратарь только глазами провёл. У всех лёгкая паника, идёт середина второго тайма. А тут по ходу пьесы выясняется, что вратарю соперников тоже ничего не сказали и тот тащит всё как в последний раз. С горем пополам один забили, я забил.
Но нужен ещё, а воротчик прям задолбал! Уж дело совсем к концу матча, нервничают все, включая судей, а сделать ничего не получается, всё как на зло идёт через одно место. Выручил аут в близости от ворот. Защитник, который меня «опекал», мне прямым текстом говорит: беги. И открывает путь в штрафную. Я тупо бегу, мне бросают аут, а мой «опекун» валит меня сзади. Пенальти! И тут выясняется, что толком никто не горит желанием бить этот пенальти, ведь там вратарь, который «не знает».
В общем, забили мы тот пенальти. Худшего настроения после победы и забитого гола у меня не было никогда. Ну и премиальных, естественно, никто за эту «игру» не предлагал», — написал Калиниченко в своём телеграм-канале.
- 6 октября 2021
-
20:15
-
20:10
-
20:03
-
19:57
-
19:51
-
19:48
-
19:41
-
19:41
-
19:23
-
19:09
-
19:00
-
18:57
-
18:54
-
18:40
-
18:40
-
18:25
-
18:15
-
18:03
-
17:52
-
17:51
-
17:29
-
17:27
-
16:50
-
16:47
-
16:40
-
16:30
-
16:10
-
16:00
-
15:49
-
15:37
-
15:29
-
15:29
-
15:15
-
14:56
-
14:51