Избивший арбитра во время матча бразильский игрок обвиняется в покушении на убийство

Футболист «СК Сан-Паулу» Вильям Рибейро, который избил арбитра Родриго Кривелларо во время матча, обвиняется в покушении на убийство, сообщает UOL.

Винисиус Ассунcао, начальник гражданской полиции Венансио Айрес, считает, что Рибейро, по всей видимости, имел намерение убить Кривелларо. В прошлом Рибейро уже нападал на другого судью, а также болельщика, но был освобождён под залог.

Инцидент произошёл 4 октября. Во втором тайме матча второго дивизиона чемпионата Риу-Гранди-ду-Сул с «Гуарани» Рибейро сбил судью с ног, после чего нанёс ему удар по голове. Кривелларо потерял сознание и вскоре был госпитализирован. В больнице арбитр пришёл в сознание. Матч был приостановлен, а спустя полчаса после остановки игру отменили.