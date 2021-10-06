Юношеская сборная России упустила победу над Хорватией, пропустив два гола в концовке

В матче международного товарищеского турнира, который проходил в Хорватии, юношеская сборная России сыграла вничью с хорватской командой. Встреча завершилась со счётом 3:3.

Первый гол на 22-й минуте матча забил 18-летний форвард «Спартака» и российской команды Владислав Шитов. Хорватские футболисты сравняли счёт на 41-й минуте. Во втором тайме игроки сборной России ещё дважды поразили ворота соперника — на 64-й и 71-й минутах. Однако Хорватия сумела спастись от поражения, забив два мяча в концовке встречи.

В основном составе российской команды появились Владислав Тороп, Андрей Лангович, Дамир Шайхтдинов, Виктор Мелехин, Данила Гайворонский, Александр Коваленко, Артём Соколов, Максим Лайкин, Владислав Шитов, Виталий Шитов и Сергей Пиняев.