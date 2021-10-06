Юношеская сборная России упустила победу над Хорватией, пропустив два гола в концовке
Поделиться
В матче международного товарищеского турнира, который проходил в Хорватии, юношеская сборная России сыграла вничью с хорватской командой. Встреча завершилась со счётом 3:3.
Первый гол на 22-й минуте матча забил 18-летний форвард «Спартака» и российской команды Владислав Шитов. Хорватские футболисты сравняли счёт на 41-й минуте. Во втором тайме игроки сборной России ещё дважды поразили ворота соперника — на 64-й и 71-й минутах. Однако Хорватия сумела спастись от поражения, забив два мяча в концовке встречи.
В основном составе российской команды появились Владислав Тороп, Андрей Лангович, Дамир Шайхтдинов, Виктор Мелехин, Данила Гайворонский, Александр Коваленко, Артём Соколов, Максим Лайкин, Владислав Шитов, Виталий Шитов и Сергей Пиняев.
Комментарии
- 6 октября 2021
-
20:15
-
20:10
-
20:03
-
19:57
-
19:51
-
19:48
-
19:41
-
19:41
-
19:23
-
19:09
-
19:00
-
18:57
-
18:54
-
18:40
-
18:40
-
18:25
-
18:15
-
18:03
-
17:52
-
17:51
-
17:29
-
17:27
-
16:50
-
16:47
-
16:40
-
16:30
-
16:10
-
16:00
-
15:49
-
15:37
-
15:29
-
15:29
-
15:15
-
14:56
-
14:51
Партнерский контент